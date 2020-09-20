السفير العراقي الجديد لدى ايران يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى ظريف

2020/09/20 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت السفارة العراقية في طهران ان السفير العراقي الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "نصير عبد المحسن عبدالله"، قدم اليوم، نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"./انتهى9

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