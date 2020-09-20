دولي سابق يرجح تأهل الشرطة الى الدور الثاني من دوري الابطال

2020/09/20 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

رجح اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، تأهل فريق الشرطة الى الدور الثاني من بطولة دوري ابطال اسيا.

وقال هاشم لـ / المعلومة/ ان “فريق الشرطة يعيش أفضل حالاته ودخل اجواء البطولة وتحضيره الذهني ممتاز والفريق قادر على التغلب على استقلال طهران”.

واوضح ان “نادي الشرطة لديه حظوظ كبيرة في التأهل الى الدور الثاني واعتقد انه سيحقق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم”.

وسيواجه الشرطة فريق استقلال مساء اليوم الاحد في مباراة مصيرية.



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