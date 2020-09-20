2020/09/20 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “قوات سوريا الديمقراطية”، قامت بخطف عشرات المدنيين في محافظة الرقة شمال البلاد.

وأضافت “سانا”: “شنت ميليشيا قسد، المدعومة من الاحتلال الأمريكي، حملة مداهمات جديدة، واختطفت عشرات المدنيين بريف الرقة”.

وذكرت مصادر أهلية لـ لوكالة “سانا”، أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد، طوقت بلدة المنصورة وعددا من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي، وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها، لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة”.

ونوهت الوكالة، بأن “هذه الميليشيا اختطفت كذلك خلال حملة مداهمات نفذتها أمس الأول، في قرية الفاطسة بريف الرقة الشرقي، شابين من أهالي القرية واقتادتهما الى جهة مجهولة، وذلك في محاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي، المطالبة بطردها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سانا”: ميليشيا “قسد” خطفت العشرات من سكان الرقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سانا”: ميليشيا “قسد” خطفت العشرات من سكان الرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).