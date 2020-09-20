الكاظمي يستقبل مجموعة من الناجيات من داعش ويؤكد حرص الحكومة على دعمهم وتطييب جروحهم

2020/09/20 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية والتركمان والشبك).

ورحب الكاظمي بوفد الناجيات، كما عبّر عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش، مؤكدا على ضرورة أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا.

وأكد أن سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية، وبيّن أن التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل، مبديا اهتمام وحرص الحكومة على دعم جميع الناجيات والناجين، وتطييب جروحهم من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة.

من جانبهن، قدم وفد الناجيات من داعش شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي، لاستماعه الى معاناتهن وحرصه على تلبية احتياجاتهن.

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