منها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. البرهان في الإمارات لبحث ملفات عدة

2020/09/20 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، برفقة عدد من الوزارء، الأحد، زيارة للإمارات لإجراء مباحثات حول قضايا مختلفة.

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