2020/09/20 | 19:35 - المصدر: عين العراق

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تتصدرها الغزالية ..



صحة الكرخ تعلن تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن تفاصيل اصابات فيروس كورونا الجديدة في مناطق الكرخ.

وذكر بيان للدائرة، ان "الملاكات الصحية سجلت 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعة كالآتي:

أبو دشير -------1

أبو غريب ------6

الاعلام --------6

البياع ---------4

التاجي --------- 13

الحرية --------12

الدورة --------13

الدولعي -------1

السيدية -------- 12

الشالجية ------8

الشرطة الخامسة ----1

الشعلة ------------- 14

الصالحية ----------- 5

الطارمية ----------8

الطوبجي ----------- 9

العامرية ----------- 29

العطيفية ---------- 22

العلاوي -----------1

الغزالية -----------51

القادسية ------------ 17

الكاظمية ------------ 1

الكرخ -------------3

اللطيفية -----------1

المحمودية ---------- 40

المنصور ------------- 40

اليرموك -----------33

اليوسفية ------------- 1

حي الجامعة ---------- 9

حي الجهاد ----------- 6

حي الخضراء --------- 17

حي العامل ----------- 8

حي العدل ----------- 4

حي الفرات------------ 1

سويب --------------- 2

كرادة مريم ----------- 2

مجمع الايادي --------- 1

جانب الرصافة -------10

محافظة البصرة ------1

محافظة الديوانية ------ 1

محافظة بابل --------2

محافظة ذي قار ------1

محافظة كربلاء -------- 1

محافظة واسط -------1

الشفاء:

572

الوفيات:

3

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