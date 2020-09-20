تشكيلة القيثارة الخضراء لمواجهة استقلال طهران

2020/09/20 | 19:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختار مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة، عبد الغني شهد، التشكيلة الاساسية التي سيبدأ بها مواجهة استقلال طهران الايراني.

وسيتواجه الفريقان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.وسيبدأ شهد المواجهة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: احمد باسل.خط الدفاع: سعد ناطق ، كرار عامر ، علاء مهاوي ، حسام كاظم.خط الوسط: علي فائز، سعد عبد الامير ، مازن فياض ، محمد مزهر ، جاسم محمد.

خط الهجوم: مروان حسين.وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.





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