الغزالية تتصدر الموقف الوبائي في الكرخ

2020/09/20 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي:"

عدد الإصابات 419 موزعة كالآتي:

أبو دشير --------- 1

أبو غريب -------- 6

الاعلام ---------- 6

البياع ----------- 4

التاجي --------- 13

الحرية ---------- 12

الدورة ---------- 13

الدولعي --------- 1

السيدية -------- 12

الشالجية -------- 8

الشرطة الخامسة ------ 1

الشعلة ------------- 14

الصالحية ----------- 5

الطارمية ------------ 8

الطوبجي ----------- 9

العامرية ----------- 29

العطيفية ---------- 22

العلاوي ------------- 1

الغزالية ------------- 51

القادسية ------------ 17

الكاظمية ------------ 1

الكرخ --------------- 3

اللطيفية ------------- 1

المحمودية ---------- 40

المنصور ------------- 40

اليرموك ------------- 33

اليوسفية ------------- 1

حي الجامعة ---------- 9

حي الجهاد ----------- 6

حي الخضراء --------- 17

حي العامل ----------- 8

حي العدل ----------- 4

حي الفرات------------ 1

سويب --------------- 2

كرادة مريم ----------- 2

مجمع الايادي --------- 1

جانب الرصافة --------- 10

محافظة البصرة -------- 1

محافظة الديوانية ------ 1

محافظة بابل ---------- 2

محافظة ذي قار -------- 1

محافظة كربلاء -------- 1

محافظة واسط --------- 1

الشفاء:

572

الوفيات:

3

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