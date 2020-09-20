2020/09/20 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الأحد، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية والتركمان والشبك).

ورحب الكاظمي بوفد الناجيات، معبرا عن “أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش”، مؤكدا على “ضرورة أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا”.

وأكد الكاظمي، أن “سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية”، مبينا أن “التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل، مبديا اهتمام وحرص الحكومة على دعم جميع الناجيات والناجين، وتطييب جروحهم من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له شعبنا على يد “داعش”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له شعبنا على يد “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).