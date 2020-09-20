العتبة العلوية تعلن عن خطتها الخاصة بزيارة الاربعين في ظل كورونا

2020/09/20 | 19:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف…

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، الاحد، تشكيل غرفة عمليات ولجنة عليا لادارة الزيارة لتقديم الخدمات لزائري اربعينية سيد الشهداء عليه السلام.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة وعضو مجلس إدارتها فائق الشمري لـ /المعلومة/ إنه “وسط التحدي الصحي الكبير الذي يمر به العراق والعالم بسبب جائحة كورونا شكلت العتبة العلوية المقدسة غرفة عمليات ولجنة عليا لإدارة زيارة الاربعين للتنسيق مع الحكومة المحلية ودائرة الصحة والمواكب الحسينية بهدف تقديم الخدمات للزائرين الذين سيفدون الى النجف باعداد كبيرة قبيل الانطلاق نحو كربلاء”.

واضاف الشمري انه “تم تهيئة صحن فاطمة الزهراء عليها السلام والأصحن المحيطة بالمرقد الطاهر لاستقبال الزائرين ومبيتهم، فيما يعكف قسم الشؤون الخدمية على تنظيم وتهيئة الأماكن، وقسم شؤون حفظ النظام بتنظيم حركة الزائرين وحمايتهم”.

واشار الى ان “قسم الآليات سيتحرك باسطول كبير لنقل الزائرين من مناطق القطع الامني الى العتبة العلوية، بينما قسمي الشؤون الدينية ودار القرآن الكريم ستكون لديهم برامج وفعاليات دينية و قرآنية”.

واوضح الشمري أن “قسم السلامة والصحة والبيئة سيقوم بنشر المفارز الطبية ونقاط الإسعاف الطارئ”، داعيا المواطنين الى “ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا”.



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