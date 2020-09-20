ليلى علوي تحيي الذكرى الثانية للفنان جميل راتب بكلمات مؤثرة

2020/09/20 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أحيت الفنانة ليلى علوي ، الذكرى الثانية للفنان الراحل جميل راتب ، بكلمات مؤثرة ، معربة عن إشتياقها له ولفنه الذى لم يتغير مع مرور الزمن.نشرت ليلى صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلقت: “كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا..شغفك وحبك […]

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