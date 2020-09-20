الكاظمي: سوء الإدارة كان سبباً لما تعرض له أبناء شعبنا على يد داعش

2020/09/20 | 19:41 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن سوء الإدارة كان سبباً لما حصل وما تعرض له أبناء الشعب على يد "عصابات داعش".





وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات (الايزيدية والتركمان والشبك)".

واعرب الكاظمي وفقاً للبيان عن "أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش"، مؤكدا على "ضرورة أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا".وأكد أن "سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً الى أن "التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل".





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