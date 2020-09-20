وزيرة الهجرة تتكفل اصغر ناجية ايزيدية براتب شهري

2020/09/20 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..التقت وزيرة الهجرة السيدة ايفان فائق جابرو صباح اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، بالطفلة الايزيدية الناجية آية عباس ذنون التي فقدت عائلتها أبان الهجمة البربرية الداعشية على قضاء سنجار غربي محافظة نينوى .وذكرت جابرو اثناء اللقاء ان ” الروايات التي ترويها الناجية الصغيرة التي تبلغ من العمر ١١ سنة فضلا عن بقية […]

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