أوساط سياسية وأمنية: النفوذ الإيراني في العراق أصبح مصدر إزعاج للعراقيين

2020/09/20 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت أوساط سياسية وأمنية من التدخلات الإيرانية السافرة في العراق، وفي مجالات الاقتصاد والامن والزراعة على وجه الخصوص.

وترى الأوساط السياسية والأمنية ان النفوذ الإيراني السياسي والاقتصادي المتزايد أصبح مصدر إزعاج للعراقيين، متهمين بعض المشاركين بالحكومة بالسماح لإيران بهذه التدخلات السافرة في العراق.

وأشارت الأوساط الى ان التظاهرات التي انطلقت منذ أقل من عام ضد الطبقة السياسية التي تتهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد والولاء لطهران، قطعت أهم حلقات النفوذ الإيراني في العراق.

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