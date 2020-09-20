2020/09/20 | 19:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي: واشنطن ستفرض عقوبات على اشخاص وكيانات ايرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي: واشنطن ستفرض عقوبات على اشخاص وكيانات ايرانية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي: واشنطن ستفرض عقوبات على اشخاص وكيانات ايرانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).