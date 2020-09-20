حمادي أحمد: هدف إدارة القوة الجوية التتويج بدوري أبطال اسيا

2020/09/20 | 19:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حمادي أحمد، نجم القوة الجوية، طموحات الفريق في الموسم المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات التي أفرزت هيئة إدارية جديدة.

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