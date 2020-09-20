بعد فقدانها عائلتها .. أصغر ناجية ايزيدية تروي قصتها المؤلمة

2020/09/20 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]روت آية عباس ذنون "أصغر ناجية ايزيدية" من سطوة تنظيم داعش، قصتها المؤلمة إبان سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، في وقت أعلنت فيه وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية تكفلها براتب شهري للطفلة.

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