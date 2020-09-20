صابرين نيوز الإيرانية: هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية الأمريكية فكتوريا ب 2صواريخ

2020/09/20 | 19:52 - المصدر: صابرين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية الأمريكية فكتوريا ب 2صواريخ

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