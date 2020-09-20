سوريا.. أمين جمارك منفذ البوكمال يكشف التبادل التجاري مع العراق!

2020/09/20 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح أمين جمارك منفذ البوكمال الحدودي مع العراق عاصم اسكندر لـ«الوطن»، بأن حركة الشحن والتبادل التجاري مع الجانب العراقي متواضعة، مقدراً عدد الشاحنات...

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