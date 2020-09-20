الكاظمي يحدد المسؤول عما حصل للأيزديين والتركمان والشبك على يد 'داعش'

2020/09/20 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له ابناء الشعب العراقي على يد تنظيم داعش، مؤكداعلى ضرورة أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة في الحياة.

وقال المكتب الاعلامي للكالظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (20 ايلول 2020) ان رئيس مجلس الوزراء استقبل، الأحد، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات، الايزيدية والتركمان والشبك.

ورحب الكاظمي، بحسب البيان، بوفد الناجيات، كما عبر عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد "عصابات" داعش، مؤكدا على ضرورة أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا.

وقال الكاظمي أن "سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش "الإرهابية"، وبين أن التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل، مبديا اهتمام وحرص الحكومة على دعم جميع الناجيات والناجين، وتطييب جروحهم من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة.

من جانبهن، قدم وفد الناجيات من داعش شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي، لاستماعه الى معاناتهن وحرصه على تلبية احتياجاتهن.

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