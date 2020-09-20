دولة القانون: ندعم كيانات يؤسسها الشباب الناشطون لخوض الإنتخابات المقبلة

2020/09/20 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي

شباب العراق محور اساسي في التنمية والعمل السياسي يعرب ائتلاف دولة القانون عن دعمه ومساندته للكيانات السياسية التي يعتزم الشباب الناشطون تأسيسها لخوض الانتخابات المقبلة، ويطالب بفتح الباب واسعاً أمام الدماء الجديدة لرفد العملية السياسية بأجيال العراق الصاعدة.

ومن هذا المنطلق فان ائتلاف دولة القانون يدعو المجموعات الشبابية التي خاضت معه حوارات طويلة واتفقت على اسس العمل في بغداد والمحافظات الاخرى الى حضور اللقاء المركزي الذي سيعقد مطلع الشهر القادم ، والذي سيحدد موعده ومكانه فيما بعد ، ايمانا وحرصا من الائتلاف وزعامته على رفد العملية السياسية بدماء وعقول جديدة.

يؤكد ائتلاف دولة القانون استعداده لفتح الأبواب امام الشرائح الشبابية المتطلّعة لخوض العمل السياسي والانخراط بالشأن العام، كجزء من ايمان الائتلاف بدور الأجيال الجديدة، ورهانه الراسخ على الطاقات الشبابية للمشاركة في بناء مستقبل العراق كما شاركوا في حمايته من الإرهاب وداعش سابقا. المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون ٢٠ / ايلول / ٢٠٢٠

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