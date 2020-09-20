الوفاق الوطني يتساءل : كيف ستنجح مكافحة الفساد والمحاصصة ما تزال تهيمن على التعيينات بالمفاصل العليا للدولة؟

2020/09/20 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعا حزب الوفاق الوطني، الى ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد.وقال الحزب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "العراق يعيش اليوم حالةً من الفوضى والتصعيد، بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده المنطقة والذي ينبئ بمخاطر جسيمة"، داعيا الى "ضرورة اللجوء لاجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد".وشدد الحزب على "ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات".واكد ان "ايجاد مخرج للازمة الحالية ينبغي ان يكون وفق خطط وحزم اصلاحية مدروسة، وليس وفق اجتهادات فردية"، متسائلاً "كيف يمكن القضاء على الفساد وظاهرة المحاصصة ما تزال تسيطر على تعيينات المفاصل العليا في الدولة العراقية وهو ما تجسد بالامس القريب"./انتهى10

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