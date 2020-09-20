الاستخبارات العسكرية تطيح باحد الرؤوس الممولة لعصابات داعش في الداخل والخارج

2020/09/20 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الرؤوس الممولة لعصابات داعش في الداخل والخارج في الانبار.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بعملية نوعية تمكنت قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ومفرزة للامن الوطني من القاء القبض على احد المتعاونين مع الدواعش وابرز الممولين لهم في الرطبة بالانبار حيث يقوم بابتزاز التجار ورجال الاعمال وتهديدهم لدفع الاموال لتمويل الارهابيين في الداخل والخارج ولدية اتصالات مع الارهابيين في الخارج وهو ما تم العثور في هاتفة الخاص من محادثات ورسائل مع مسؤول الامنية ومسؤول محكمة داعش سابقا والهاربين حاليا خارج العراق ./انتهى9

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