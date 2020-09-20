2020/09/20 | 19:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً.. لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تجتمع بالاتحادات الرياضية في بغداد لمناقشة مسودة قانون الاتحادات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/20 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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