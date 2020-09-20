العراق يوقع 3 اتفاقيات مع أوروبا.. طاقة وأموال ووظائف

2020/09/20 | 20:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة التخطيط، الأحد، توقيع 3 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل جوانب صحية واقتصادية ومجتمعية.

وذكر بيان للوزارة ، 20 أيلول/سبتمبر، أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم وقع الاتفاقيات الثلاث، عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الاتحاد الأوروبي، سفير الاتحاد لدى العراق مارتن هوث".

وقال النجم، عقب مراسيم التوقيع، إن "الاتفاقية الجديدة، تتضمن تقديم دعم مالي للعراق، لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم التعافي الاجتماعي - الاقتصادي، وبناء الدولة، من خلال خلق الوظائف وتحسين الدخل وترسيخ حقوق الإنسان، وإعادة النازحين إلى مناطقهم".

وأضاف، بحسب البيان، أن الاتفاق شمل "تمديد العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن، تحديث قطاع الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف إجراء إصلاحات في قطاعي الكهرباء والغاز"، موضحًا أن "الاتفاقية الثانية التي جرى الاتفاق على تمديد العمل بها، كانت في مجال دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، عبر مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة اليونسكو لتنفيذ مشروع إحياء مدينة الموصل القديمة، وتنطوي أيضًا على تحسين سبل العيش للشباب في محافظة البصرة من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع المهمة".

من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، عن "سعادته بتوقيع الاتفاقيات"، مبينًا أن "العراق يعد من البلدان ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة العالمية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدة من 2019-2023".

وأشار السفير، وفق البيان، إلى أن "الاتحاد يساهم أيضًا في تنمية القطاع الزراعي في منطقة سهل نينوى وتسهيل عودة النازحين"، لافتًا إلى أن "عدد المشاريع التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها لدعم التنمية في العراق تبلغ 69 مشروعًا خلال المدة من 2016 لغاية عام 2024".

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