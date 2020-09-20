“بشائر الخير تتوالى”… الكرخ يحقق “حصيلة شفاء” مميزة من كورونا بعد الرصافة… والوفيات بانخفاض مستمر

2020/09/20 | 20:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 419 موزعة كالآتي:

أبو دشير ——— 1أبو غريب ——– 6الاعلام ———- 6البياع ———– 4التاجي ——— 13الحرية ———- 12الدورة ———- 13الدولعي ——— 1السيدية ——– 12الشالجية ——– 8الشرطة الخامسة —— 1الشعلة ————- 14الصالحية ———– 5الطارمية ———— 8الطوبجي ———– 9العامرية ———– 29العطيفية ———- 22العلاوي ————- 1الغزالية ————- 51القادسية ———— 17الكاظمية ———— 1الكرخ ————— 3اللطيفية ————- 1المحمودية ———- 40المنصور ————- 40اليرموك ————- 33اليوسفية ————- 1حي الجامعة ———- 9حي الجهاد ———– 6حي الخضراء ——— 17حي العامل ———– 8حي العدل ———– 4حي الفرات———— 1سويب ————— 2كرادة مريم ———– 2مجمع الايادي ——— 1جانب الرصافة ——— 10محافظة البصرة ——– 1محافظة الديوانية —— 1محافظة بابل ———- 2محافظة ذي قار ——– 1محافظة كربلاء ——– 1محافظة واسط ——— 1

الشفاء:572الوفيات:3

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