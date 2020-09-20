أمانة مجلس الوزراء ترد على ’السخرية’ من طائرة المساعدات للسودان

2020/09/20 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت الأمانة العام لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على حملة السخرية التي تعرضت لها الطائرة العسكرية العراقية، خلال رحلتها إلى السودان، لنقل المساعدات الإنسانية.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيلول 2020) إن "كل طائرة قبل وبعد كل رحلة، تدخل مراحل صيانة دورية، وكثير ما سمعنا تعرّض طائرات من طراز حديث إلى أعطال فنيّة أثناء الطيران، وما تعرضت إليه طائرة القوة الجوية العراقية من نوع (c130) في مطار الخرطوم، أمر طبيعي".

وأضاف، "الكثير تداول مقطع إصلاح الطائرة بسخرية، متناسين مهمتها الإنسانية المكلفة بها، ودور الطاقم المميز بإصلاحها، وعودتها ومن عليها بسلام، بمهارة طاقمها".

وتابع، "لمن لا يعلم، سرب الطائرات (c130) هو من ساهم بإسناد القوات الأمنيّة والحشد الشعبي في جميع معاركهم، في نقل الأسلحة والأعتدة والأمتعة والمعدات، نقل الشهداء والجرحى، نقل المساعدات الإنسانيّة إلى العوائل النازحة والمناطق المحاصرة، وقدموا الكثير من الضحايا، هذا السرب، وطواقمه والقائمين عليه، يعملون ليل نهار دون توقف، لإنجاز أية مهمة يكلفون بها، وليس كل ما ينشر ويقال واجب التصديق".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مرئياً يظهر كادر الطائرة العراقية، وهم يقومون بصيانتها.

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