جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين المقبل

2020/09/20 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر تقدم جدول اعمال جلسة مجلس النواب السادسة، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

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