المنافذ: ضبط عجلتين  بدون إجازة استيراد في منفذ أم قصر الاوسط

2020/09/20 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط عجلتين نوع (مارسيدس اكتروز/دبل قمارة ) موديل 2019 المنشأ المانيا والمنجزة معاملتها الكمركية خلافٱ للضوابط من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.

تم ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين عدم وجود إجازة استيراد خاصة بالعجلتين وتم إنجاز معاملاتها من قبل المركز الكمركي خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة .

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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