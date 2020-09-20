2020/09/20 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر امني سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي مساء اليوم الاحد.





وذكر المصدر {للفرات نيوز} عن" سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عنه".

وفاء الفتلاوي

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