مشكلة جديدة تواجه تحديثات iPhone 12

2020/09/20 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أصابت شركة أبل الأمريكية أكثر من مليار عميل حول العالم بخيبة أمل بعدم الإعلان عن “iPhone 12″، أشارت تسريبات إلى أن ضعف نظام التحديثات قد يشكل تهديدا لمستقبل الهاتف في مواجهة الهواتف المستخدمة لنظام التشغيل أندرويد.وأوضحت التسريبات أن “iPhone 12” المتوقع طرحه للجمهور في الأسواق خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد لا يمتلك […]

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