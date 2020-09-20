الكاظمي : سوء الادارة كان سببا لما تعرضنا له على يد عصابات داعش

2020/09/20 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له أبناء الشعب على يد عصابات داعش الإرهابية.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل ، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية […]

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