محللون سياسيون: خطوات الكاظمي ضد الفاسدين محل دعم للمواطن العراقي

2020/09/20 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطوات جريئة وواثقة، بدأت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاعتقال شخصيات متهمة بالفساد في مؤسسات الدولة تتضمن وزراء ووكلاء وزراء ورؤساء هيئات استثمار ورجال اعمال

التقديرات المصرفية تشير الى أن دخل العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام الفين وثلاثة وحتى اليوم، ولكن ما يزال البلد يعيش ترديا اقتصاديا نتيجة الفساد المستشري.

محللون سياسيون يرون أن خطوة الكاظمي بتكليف قوات جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد، تقابل برفض كبير من قبل بعض الاحزاب والكتل السياسية، مؤكدين أن استمرار هذه الحملة سيكون محل دعم للمواطن العراقي والمرجعيات الدينية.

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