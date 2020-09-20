بعد شهرين فقط..ابنة أصالة تثير الجدل بشأن انفصالها عن خطيبها

2020/09/20 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قبل نحو شهرين، أعلنت المطربة السورية أصالة نصري، خطوبة ابنتها الكبرى شام الذهبي على زميلها طبيب الجلدية معتز نصير، في حفل عائلي اقتصر على العائلتين.وعقب ذلك، شاركت شام الذهبي ابنة أصالة، متابعيها، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بصور تجمعها بخطيبها معتز نصير، وعلقت قائلة: “الأسرة تكبر، شكرا لك على صدقك وكونك أنت […]

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