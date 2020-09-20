سما المصرى تتغيب عن استئناف الحكم بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

2020/09/20 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نظرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بطلب الاستئناف الذي قدمته سامية احمد عطية ، المعروفة بـ” سما المصري” على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين وتغريمها ٢٠٠ الف جنية في اتهامها بسب وقذف الاعلامية ريهام سعيد .وأشارت المحكمة الى عدم احضار المتهمة من محبسها وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار.وكانت النيابة قد احالت سما المصري […]

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