موقعٌ إسرائيليٌ يكشفُ هويةَ قاتل عماد مغنية

2020/09/20 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت مدونة إسرائيلية تعنى بإفشاء أسرار الأمن القومي لإسرائيل عن هوية قاتل القائد العسكري في “حزب الله” عماد مغنية، الذي اغتيل عام 2008 في العاصمة السورية دمشق.وبحسب المدونة فإن صحيفة “نيويوركر” الأمريكية ذكرت أن اغتيال قائد الحزب في ذلك الوقت كان عملية مشتركة بين وكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي، وكان المقصود منه الانتقام […]

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