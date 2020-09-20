2020/09/20 | 20:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي العراقي يدعو للحيطة والحذر من "مشاهير السوشيال ميديا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/20 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يدعو للحيطة والحذر من "مشاهير السوشيال ميديا") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يدعو للحيطة والحذر من "مشاهير السوشيال ميديا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).