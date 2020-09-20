مركز CEP: الكعبي هو العدو اللدود لأمريكا في العراق

2020/09/20 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشأ مركز دراسات CEP الأمريكي ملفا حول الامين العام لحركة النجباء، ووصفه بالعدو اللدود للولايات المتحدة الذي يطالب بالثأر للشهيد سليماني....

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