الإدارة الذاتية تسجل 31 اصابة جديدة بكورونا في مناطقها

2020/09/20 | 20:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالب الإدارة المجتمع الدولي بتقديم الدعم لها لمواجهة كورونا - الصورة لسكاي نيوز

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