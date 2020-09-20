عشاق صوفيا لورين يحتفلون بعيد ميلادها الـ86

2020/09/20 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..احتفلت أيقونة السينما الإيطالية صوفيا لورين بعيد ميلادها الـ86، وعلى استحياء نشر الحساب الشخصي لنجمة السينما الإيطالية “دعوني أحتفل بعيد ميلادي”، لتنهال عليها مئات التعليقات والتهانئ بذكرى ميلاد أحد ايقونات السينما العالمية وأكثر نساء العالم جاذبية لسنوات وعقود.صوفيا لورين من مواليد 20 أيلول/ سبتمبر 1934، وتعد أكثر نساء ونجمات إيطاليا شهرة وشعبية […]

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