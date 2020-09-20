تحرير الناشط المختطف في ذي قار {سجاد العراقي}

2020/09/20 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بان شرطة ذي قار حررت الناشط {سجاد العراقي} بعد التعرف على هوية خاطفه.





وكانت قيادة شرطة ذي قار، أعلنت في وقت سابق اليوم قرب إلقاء القبض على خاطف الناشط {سجاد العراقي}.

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس السبت، بإصابة ناشط مدني واختطاف {العراقي} في محافظة ذي قار من قبل مسلحين يستقلون عجلة رباعية الدفع عند المدخل الشمالي لمدينة الناصرية.

ويعتبر الناشط المختطف {سجاد العراقي} أحد البارزين في تظاهرات الناصرية.

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