روحاني يحذر أمريكا من اية خطوة لتنفيذ العقوبات “لن نخضع لغطرستها!”

2020/09/20 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني اميركا من أن أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه برد صارم من قبل إيران.واعتبر روحاني ان “اميركا منيت بهزيمة جديدة في مجلس الأمن الدولي..أميركا انسحبت رسميا من الاتفاق النووي واعتبرته اتفاقا سيئا وما كان يمكنها استخدام الاتفاق لإعادة العقوبات..أميركا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض […]

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