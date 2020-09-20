الوفاق الوطني: لن يقضى على الفساد مع استمرار المحاصصة في المفاصل العليا

2020/09/20 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، الى ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات.ودعا الحزب في بيان صحفي، الى معالجة جذرية واقعية وحقيقة للازمة الحالية، موضحاً ان العراق […]

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