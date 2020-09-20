علماء يكشفون سبب نجاة الطيور قبل 66 مليون عام

2020/09/20 | 20:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف مجموعة من العلماء عن السبب الذي يعتقدون أنه ساهم ببقاء الطيور على قيد الحياة وعدم انقراضها عند اصطدام مذنب عملاق بكوكب الأرض قبل 66 مليون عام.

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