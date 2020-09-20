الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/09/20 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط في محيط مطار بغداد الدولي”، مبينة انه “لا خسائر تذكر جراء سقوط الصاروخ”.

واضافت، ان “انطلاق الصاروخ كان من منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد”.

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