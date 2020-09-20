الجمارك تعيد إصدار سيارة تحت الموديل في مركز طريبيل  الحدودي

2020/09/20 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن اعادة سيارة تحت الموديل المسموح به في مركز طريبيل الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي، قامت بأعادة إصدار سيارة قوة محرك نوع ( جيب رينجيد ) موديل ٢٠١٨ والذي يعتبر تحت الموديل المسموح به”.

واضافت، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل وإعادتها إلى الجانب الاردني”.





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