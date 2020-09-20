بيان من شرطة واسط بشأن حادثة اعتداء على أحد الكوادر الطبية في العزيزية

2020/09/20 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أصدرت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأحد، بشأن حادثة اعتداء على أحد الكوادر الطبية في قضاء العزيزية داخل المحافظة.

وذكرت شرطة واسط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "إلى أبناء محافظة واسط عامة وأبناء قضاء العزيزية خاصة لا سيما الكوادر الطبية في المحافظة كافة، نود إعلامكم ان ما حصل من اعتداء على احد الكوادر الطبية في مستشفى العزيزية لا يرتضيه القانون ولا المجتمع الواسطي".

وأكد بيان الشرطة، "القاء القبض على المتهم الذي اعتدى في ساعته وتم إحالته إلى القضاء وتوقيفه وفق المادة 229 ق .



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وأشارت قيادة الشرطة، إلى أن "جميع موظفي الدولة ومن ضمنهم الكوادر الطبية هي خط احمر لا يمكن انتهاكه او التجاوز عليه خصوصا ونحن نمر في هذه الأيام بأزمة انتشار وباء كورونا القاتل ونراهم في الخط الأول لمجابهة هذا الوباء فالواجب تكريمهم لا الاعتداء عليهم".

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