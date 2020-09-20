2020/09/20 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.وقال بيان صادر عن الخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".وأضاف البيان "وقد تبين أن انطلاقه كان من منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني توضح بعد سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني توضح بعد سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).