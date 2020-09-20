وزارة الصحة تنفي انباء بشان استقالة أحد وكلائها

2020/09/20 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفت وزارة الصحة، استقالة الوكيل الإداري في الوزارة هاني موسى بدر.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إنه "في الوقت الذي تخوض فيه وزارتنا حربا حاسمة ضد وباء كورونا، تحاول جيوش الكترونية تضليل العاملين في المؤسسات الصحية بشتى الوسائل في محاولة يائسة للتأثر على الجيش الابيض في هذه المعركة المقدسة، وتنشر كتبا مزيفة لتضليل العاملين والتأثير على معنوياتهم".واضافت أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يحاول المساس بمعنويات جيشنا الابيض"./انتهى10

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