الكلداني يكشف لـ/نينا/ عن سبب عدم ادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان

2020/09/20 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف النائب اسوان سالم الكلداني، عن سبب عدم ادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان.وقال الكلداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "عدم ادراج قانون انتخابات على جدول اعمال البرلمان لغاية الان، هو ان اللجنة القانونية اكملت جميع الاجراءات بخصوص القانون الا ان الكتل السياسية لم تنهي ملاحظاتها وآرائها حوله لكي يتم حسمه داخل قبة البرلمان".واضاف "هناك تاخير لابداء الاراء، حيث ان القانون مكتمل، الا ان الخلافات حول الدوائر المتعددة فقط"، مشيرا الى انه "سيتم حسم الموضوع خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم لكي يرسل القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه"./انتهى10

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